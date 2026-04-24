Nel match di Serie A tra Napoli e Cremonese, il Napoli presenta una formazione inaspettata con Rrahmani, Hojlund e Alisson titolari. L'incontro si svolge allo Stadio Diego Armando Maradona, in occasione della 34ª giornata. La partita rappresenta un passaggio importante per la qualificazione in Champions League. La formazione del Napoli si presenta con alcune variazioni rispetto alle scelte abituali, suscitando attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

? In Sintesi Il Napoli ospita la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona per la 34ª giornata di Serie A, in un match cruciale per la qualificazione in Champions League. Antonio Conte prepara una vera e propria rivoluzione tattica: Rasmus Hojlund è stato convocato ma, non essendo al meglio della condizione, dovrebbe partire dalla panchina lasciando il posto al brasiliano Giovane. In mediana, bocciatura per Frank Anguissa: al suo posto arretrerà Scott McTominay al fianco di Lobotka, con Kevin De Bruyne e Alisson Santos sulla trequarti. La grande novità riguarda la difesa, dove si registra il rientro da titolare di Amir Rrahmani dopo oltre due mesi di infortunio, affiancato da Buongiorno e da un inedito Mathias Olivera adattato come braccetto destro.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Cremonese, la formazione a sorpresa: torna Rrahmani, Hojlund e Alisson titolari

Notizie correlate

Napoli-Cremonese, la formazione a sorpresa: torna Rrahmani, Hojlund rischia di saltare? In Sintesi Il Napoli ospita la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona per la 34ª giornata di Serie A, in un match cruciale per la...

Leggi anche: Napoli, le ultime di formazione in vista della Cremonese: Alisson e Rrahmani dal 1’

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Napoli-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Formazioni Napoli-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su De Bruyne, Anguissa, McTominay, Lukaku, Rrahmani, Alisson Santos e Vardy; Napoli-Cremonese: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Napoli-Cremonese, formazioni ufficiali: Conte ritrova un leader, la decisione su De Bruyne, Anguissa e HojlundAncora emergenza per gli azzurri in una serata cruciale per scattare verso il secondo posto e blindare la zona Champions. Tra i grigiorossi un recupero importante. sport.virgilio.it

SERIE A - Napoli-Cremonese, ecco le formazioni ufficiali del matchNAPOLI - Le formazioni ufficiali di Napoli-Cremonese, match valido per la 34esima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Marco Giampaolo e Antonio Conte. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, R ... napolimagazine.com

NAPOLI-CREMONESE: CONTE CAMBIA, DENTRO ALISSON E GUTIERREZ Scelte nette e segnali chiari. Antonio Conte ridisegna il Napoli per la sfida contro la Cremonese, inserendo tre novità importanti rispetto all’ultima uscita. Alisson dal primo minuto all - facebook.com facebook

Il #Napoli vuole tornare a vincere al Maradona contro una #Cremonese in difficoltà Favoriti gli azzurri in una sfida sulla carta sbilanciata. Scopri il pronostico completo x.com