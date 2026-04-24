Il Napoli si prepara ad affrontare la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona nella 34ª giornata di Serie A. La formazione ufficiale presenta una sorpresa con il ritorno di Rrahmani, mentre Hojlund rischia di non essere disponibile. La partita rappresenta un’occasione importante per i partenopei in ottica qualificazione in Champions League. La gara si svolge in un momento decisivo per entrambe le squadre, con obiettivi ancora da definire.

? In Sintesi Il Napoli ospita la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona per la 34ª giornata di Serie A, in un match cruciale per la qualificazione in Champions League. Antonio Conte prepara una vera e propria rivoluzione tattica: Rasmus Hojlund è stato convocato ma, non essendo al meglio della condizione, dovrebbe partire dalla panchina lasciando il posto al brasiliano Giovane. In mediana, bocciatura per Frank Anguissa: al suo posto arretrerà Scott McTominay al fianco di Lobotka, con Kevin De Bruyne e Alisson Santos sulla trequarti. La grande novità riguarda la difesa, dove si registra il rientro da titolare di Amir Rrahmani dopo oltre due mesi di infortunio, affiancato da Buongiorno e da un inedito Mathias Olivera adattato come braccetto destro.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Cremonese, la formazione a sorpresa: torna Rrahmani, Hojlund rischia di saltare

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