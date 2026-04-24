Napoli-Cremonese diretta testuale della sfida degli azzurri dal Maradona

Alle 15:00 si è disputata la partita tra il Napoli e la Cremonese allo stadio Maradona. Durante il primo tempo, il Napoli ha spinto molto in attacco, con un tentativo di tiro di McTominay dopo un passaggio di Lobotka. La Cremonese ha tentato di reagire, ma senza successo. La cronaca in tempo reale della sfida è disponibile su ForzAzzurri.

5' Il Napoli spinge forte. Lobotka serve in profondità McTominay, stop difettoso dello scozzese che va comunque al tiro che però finisce oltre la traversa 3' VANTAGGIO NAPOLI!!! De Bruyne riceve palla a metà campo, il belga serve McTominay che da fuori area con un preciso diagonale di destro batte Audero 2' Subito una doppia occasione per il Napoli. Prima McTominay lanciato in campo aperta spreca davanti Audero, lo stesso mediano azzurro recupera palla e serve Hojlund che però spara alto Entourage di Zerbin rivela: “Garcia neanche lo allenava! Futuro? Comanda ADL” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Cremonese, diretta testuale della sfida degli azzurri dal Maradona NAPOLI vs CREMONESE in DIRETTA con TELECRONACA | SERIE A LIVE Notizie correlate Leggi anche: Napoli-Lazio, la gara degli azzurri in diretta dal Maradona Napoli, Conte cerca il riscatto al Maradona: sfida decisiva col Cremonese? Cosa sapere Napoli e Cremonese si sfidano al Maradona venerdì 13 aprile per la Serie A. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE CREMONESE-TORINO 0-0: nella ripresa dominio grigiorosso e gol annullato a Baschirotto; DIRETTA VIDEO - Napoli-Lazio 0-2: LIVE post-partita con i tifosi allo stadio Maradona; Napoli-Cremonese, le probabili formazioni: torna Rrahmani, diversi cambi per Conte; Cremonese-Torino in TV: orario, canale, probabili formazioni. Napoli-Cremonese diretta Serie A: segui l'anticipo di oggi LIVESi alza il sipario sulla 34ª giornata di campionato, con gli azzurri di Conte a caccia di riscatto al Maradona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE - Napoli-Cremonese: 0-0Serie A, 34° giornata per il Napoli che ospita la Cremonese al Maradona. Diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato. areanapoli.it SERIE A | In campo Napoli-Cremonese #ANSA - facebook.com facebook #Napoli- #Cremonese, le formazioni ufficiali x.com