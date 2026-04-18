Domenica pomeriggio allo stadio Maradona si gioca la sfida tra Napoli e Lazio. La partita, valida per il campionato di serie A, viene trasmessa in diretta e seguibile attraverso una cronaca testuale. La gara si apre con il primo tempo, mentre i tifosi attendono di vedere le azioni e i goal che si svilupperanno nel corso dell'incontro. La cronaca della partita viene aggiornata a partire dall’inizio del match.

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© Forzazzurri.net - Napoli-Lazio, la gara degli azzurri in diretta dal Maradona

Lazio-Napoli, Rrahmani inchioda il raddoppio

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