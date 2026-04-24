Dopo la vittoria della squadra di casa contro la Cremonese, Kevin De Bruyne e Scott McTominay hanno rilasciato dichiarazioni a DAZN. Entrambi hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando il senso di orgoglio per la prestazione fornita in campo. Le parole dei due giocatori sono arrivate nel post-partita, pochi minuti dopo il fischio finale.

Due dei protagonisti di Napoli-Cremonese, Kevin De Bruyne e Scott McTominay hanno parlato a DAZN dopo il successo. Napoli-Cremonese, le parole di McTominay e De Bruyne dopo la vittoria. Scott McTominay e Kevin De Bruyne intervengono dopo Napoli-Cremonese (Fonte immagine: DAZN) De Bruyne. “ Sappiamo che la scorsa settimana non abbiamo disputato una gara per come volevamo, ma oggi abbiamo giocato sicuramente meglio. Ha cambiato molto trovare il gol subito, siamo molto soddisfatti. Vogliamo sempre vincere e oggi lo abbiamo fatto”. McTominay. “Il mio ruolo è giocare in mezzo al campo. Oggi abbiamo vinto questa partita uccidendola nel primo tempo e proseguendo nel secondo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Cremonese, De Bruyne e McTominay: “Orgogliosi e soddisfatti del risultato”

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