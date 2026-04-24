Napoli-Cremonese 4-0 le pagelle | McTominay 7,5 straripante De Bruyne 7 in crescita Audero 6,5 incolpevole

Nel match disputato al Maradona, il Napoli ha battuto la Cremonese con un risultato di 4-0, mantenendo vive le speranze di avvicinarsi all'Inter in classifica. In campo, McTominay si è distinto con un voto di 7,5, mentre De Bruyne ha mostrato una crescita, ottenendo un 7. Audero, invece, ha ricevuto un 6,5 e si è dimostrato incolpevole sui goal subiti.

Il Napoli rinvia la festa scudetto dell'Inter: al Maradona gli azzurri battono la Cremonese con un perentorio 4-0, portandosi a -9 dai nerazzurri. La gara comincia e McTominay porta in vantaggio i partenopei con un destro da fuori al terzo minuto. Il vantaggio non placa i campani che riescono a segnare altre due reti alla fine del primo tempo: Hojlund propizia il 2-0 con un tiro deviato da Terracciano, poi De Bruyne mette la firma sul tabellino con una conclusione dalla distanza ravvicinata. Dopo l'intervallo Alisson Santos segna il 4-0 dopo una bellissima ripartenza. I padroni di casa hanno altre due occasioni di rilievo: la prima con Rrahmani che di testa colpisce la traversa, e la seconda con McTominay che sbaglia un calcio di rigore parato da Audero.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Napoli-Cremonese 4-0, le pagelle: McTominay (7,5) straripante, De Bruyne (7) in crescita, Audero (6,5) incolpevole Notizie correlate Pagelle Napoli Cremonese: McTominay e De Bruyne disegnano calcio, Alisson Santos mina vagante. Audero fa quel che può VOTICagliari, Pisacane sarà l’allenatore anche nella prossima stagione? Novità sul futuro di Palestra, cosa succederà in estate Calciomercato Juve:... Pagelle Cagliari Napoli: bentornato De Bruyne, Politano inventa e McTominay decide VOTIZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Napoli-Cremonese: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Calcio Live News: il Napoli vince per 4-0 sulla Cremonese. Napoli-Cremonese: 4-0, McTominay e Alisson brillano. Champions blindataSerie A, 34° giornata per il Napoli che ospita la Cremonese al Maradona. Diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato. areanapoli.it Serie A: Il Napoli strapazza la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell'InterNAPOLI - Cremonese 1-0 Rete di Scott McTominay. Lo scozzese si inserisce tra le linee e, con un diagonale, battle Audero. Assist vincente di De Bruyne. NAPOLI - Cremonese 2-0 Rete di Hojlund! La punta ... ansa.it Napoli-Cremonese 4-0, le pagelle: Alisson devastante, super Scott! Bene De Bruyne e Gutierrez x.com È un Napoli stratosferico quello visto questa sera contro la Cremonese Tutti gli azzurri sono stati più che sufficienti, con McTominay, De Bruyne e soprattutto Alisson Santos sugli scudi, così come un ottimo Hojlund Siete d'accordo con i nostri voti D - facebook.com facebook