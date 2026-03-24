Patto per il Nord ricorda Bossi | Dobbiamo riprendere quel discorso

Domenica 22 marzo abbiamo dato l’ultimo saluto a Umberto Bossi. È stato un momento di grande emozione, intenso e partecipato, in cui tanti cittadini, militanti e sostenitori si sono stretti attorno al ricordo di un uomo che ha saputo dare voce al Nord, interpretandone bisogni, identità e aspirazioni. Non è stato soltanto un addio, ma un passaggio di testimone. Nel raccoglimento di quella giornata, abbiamo sentito forte il senso di responsabilità verso ciò che è stato costruito e verso ciò che ancora resta da fare. A Umberto Bossi abbiamo fatto una promessa chiara: portare avanti, con determinazione e coraggio, le battaglie che lui ha iniziato, a partire da quella del federalismo, principio cardine della sua visione politica e ancora oggi più attuale che mai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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