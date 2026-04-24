Napoli Cremonese Conte in allarme | un big a rischio forfait! Preallertato il suo sostituto

Stasera si gioca la partita tra Napoli e Cremonese, e il tecnico partenopeo ha manifestato preoccupazione per la presenza di uno dei giocatori più in forma. La squadra sta monitorando le condizioni di un elemento chiave, che potrebbe non essere disponibile per l’intera durata dell’incontro. Nel frattempo, è stato già preallertato il giocatore che potrebbe sostituirlo in caso di forfait. La situazione tiene sotto stretta osservazione lo staff tecnico.

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