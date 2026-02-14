Roma che tegola! Dybala salta il big match col Napoli | un altro big a rischio forfait

Paulo Dybala non sarà in campo contro il Napoli a causa di un infortunio muscolare, che lo tiene fuori dall’allenamento di questa settimana. La sua assenza rappresenta un colpo duro per la Roma, già alle prese con altre defezioni importanti. Nei giorni scorsi, il giocatore aveva accusato dolore e aveva sospeso gli allenamenti per alcuni giorni, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Napoli-Roma, tegola anche per i giallorossi: Dybala verso il forfait, Soulé resta in dubbioNonostante l'avessero dato tutti come titolare certo fino a qualche ora fa, ecco che arriva una pesante tegola per la Roma: out Dybala. ilnapolista.it Tegola anche per la Roma: Gasperini senza Dybala per precauzioneProblemi di formazione anche per Gian Piero Gasperini alla vigilia di Napoli-Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paulo Dybala non sarà convocato per la sfida del ... tuttonapoli.net #Napoli-Roma, tegola anche per i giallorossi: #Dybala verso il forfait, #Soulé resta in dubbio Nonostante l'avessero dato tutti come titolare certo fino a qualche ora fa, ecco che arriva la notizia: out Dybala. In dubbio Soule https://www.ilnapolista.it/2026/02/napo facebook Tegola per la Roma di Gasperini che al 57' è costretta a sostituire Konè per infortunio. Al suo posto Pisilli. #RomaMilan x.com