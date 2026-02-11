Napoli-Como moviola | giusto il rigore errore su Ramon

La moviola di Napoli-Como mette in evidenza un rigore giusto e un errore sul giocatore Ramon. La partita si è giocata sotto la guida dell’arbitro Gianluca Manganiello, che ha preso decisioni che hanno fatto discutere. Il rigore assegnato ai partenopei è stato confermato, ma ci sono state critiche per un fallo che, secondo le immagini, non sarebbe dovuto essere sanzionato.

La direzione di gara di Gianluca Manganiello in Napoli-Como finisce sotto la lente della moviola. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport assegna un 5 in pagella all’arbitro, distinguendo però tra decisioni corrette e valutazioni ritenute incomplete. Sul calcio di rigore concesso al Napoli, il giudizio è netto: “Al 35’ cross di Valle e Olivera colpisce Smolcic sul piede d’appoggio. Rigore ineccepibile.” Una chiamata considerata corretta per dinamica e impatto, senza margini di interpretazione. Più complessa l’analisi degli episodi che hanno visto protagonista Jacobo Ramon ai danni di Rasmus Højlund. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Como, moviola: giusto il rigore, errore su Ramon Approfondimenti su Napoli Como Moviola Como Atalanta: giusto il rosso ad Ahanor, dubbi sul calcio di rigore finale. L’episodio chiave della sfida di Serie A Nel match di Serie A tra Como e Atalanta, il VAR ha confermato il rosso ad Ahanor, lasciando poche possibilità di discussione. Roma-Como, la moviola di Calvarese: N'Dicka-Ramon, Feliciani vede bene In un match cruciale tra Roma e Como, la moviola di Calvarese analizza le decisioni chiave, con particolare attenzione alle azioni di N'Dicka e Ramon. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Moviola Genoa-Napoli: giusto il rigore su Vergara. Massa, tanta confusione sui gialli; Le pagelle degli arbitri: Arena pasticcia, 4,5. Massa gestisce bene il caso Audero: 6; Moviola Juventus-Lazio: niente rigore Gila-Cabal e goal annullato a Koopmeiners, polemiche all'Allianz Stadium; Moviola Parma-Juve: McKennie più da rosso, ok il gol di Bremer. Napoli-Como, moviola: giusto il rigore, errore su RamonForzAzzurri.net - Napoli-Como, moviola: giusto il rigore, errore su Ramon La direzione di gara di Gianluca Manganiello in Napoli-Como finisce sotto la lente della moviola. forzazzurri.net Moviola Napoli Como, l’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/26Moviola Napoli Como, l’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/26 L’episodio chiave della moviola del match Napoli Como, valido per i quarti di finale di ... calcionews24.com Negli istanti finali di Napoli-Como, Antonio Conte ha invocato calma e invocato i rigori, senza rischiare la beffa nel finale Una sorta di "scommessa" sulla lotteria dei rigori che, risultato alla mano, non è andata a buon fine... #NapoliComo #Conte #CoppaI - facebook.com facebook Napoli-Como, Fabregas: "Fatto un pezzettino di storia, ma in semifinale non ci sono coppe" #SkySport #NapoliComo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.