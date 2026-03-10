L'ex arbitro Daniele Minelli ha commentato il caso Ricci nel derby Milan-Inter durante una puntata di 'Maracanà' su TMW Radio. Minelli ha spiegato che, secondo la sua analisi, non sarebbe stato corretto assegnare il rigore perché Ricci cercava di togliere il braccio. La sua opinione si basa sull'osservazione del movimento del giocatore.

Durante il pomeriggio di 'TMW Radio', è stato ospite l'ex arbitro di Serie A Daniele Minelli. Il direttore di gara si è soffermato nel commentare i principali episodi arbitrali del weekend. Tra questi, non poteva mancare il tocco di Ricci nel finale di Milan-Inter. Ecco, quindi, le sue parole rilasciate a 'Maracanà'. Sul tocco di Ricci nel derby Milan-Inter: "Passano le immagini a rallentatore ma va visto in dinamica. Condivido la decisione di non aver dato il rigore e che sia stata mantenuta la decisione di campo. Fa un movimento a togliere il braccio Ricci". Poi sugli altri episodi del weekend di Serie A: "L'episodio di Lecce-Cremonese? E' un rigore netto, non tanto per la spinta quanto per il piede sotto che fa lo sgambetto a Sanabria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caso Ricci in Milan-Inter, ex arbitro Minelli: “Giusto non aver dato rigore, lui prova a togliere il braccio”

Perché l'arbitro Doveri non ha dato rigore all'Inter dopo il tocco di braccio di Ricci nel derby col MilanL'arbitro Doveri ha deciso di non assegnare calcio di rigore all'Inter dopo il tocco di braccio in area di Ricci durante il derby col Milan.

Perché l'arbitro Abisso non ha assegnato il rigore per il tocco di braccio di Ricci in Cagliari-MilanPolemiche per l'episodio nel finale di Cagliari-Milan: il tocco di braccio di Ricci sulla rovesciata di Kilicsoy fa discutere ma la decisione...

