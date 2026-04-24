Napoli-Cremonese 4-0 Le squadre di Giampaolo fanno bene all’autostima

Il Napoli ha battuto la Cremonese con il punteggio di 4-0 in una partita di campionato. Le squadre allenate da Giampaolo hanno mostrato segnali positivi, anche se contro un avversario che ha subito questa sconfitta. La gara si è conclusa con una vittoria netta per il team di casa, che ha segnato quattro reti senza subire gol. La sfida si è svolta nel rispetto delle regole del calcio, con le squadre che hanno rispettato i tempi e le modalità di gioco.

Sembrava un'amichevole estiva. I calciatori facevano a gara a segnare. Per il futuro, speriamo resti Conte. Dei nomi circolati, Maresca batte tutti per distacco. Il garante è De Laurentiis Ni Napoli 24042026 - campionato di calcio serie A Napoli-Cremonese foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Marco Giampaolo . Degli avversari ovviamente. Non c’è miglior ricostituente, è più efficace della pappa reale. Napoli-Cremonese è stata imbarazzante per l’inconsistenza dei lombardi. Sembrava un’amichevole estiva. Partita che non può essere presa sul serio per nessun tipo di analisi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Cremonese 4-0. Le squadre di Giampaolo fanno bene all’autostima Notizie correlate Formazioni ufficiali Napoli Cremonese: le scelte di Conte e GiampaoloLeao via dal Milan? Si muove il Manchester United! Lo scenario dopo i fischi di San Siro Tonali, niente Manchester City: l’ex Milan vuole tornare in... Cremonese, Giampaolo avverte: «Napoli fortissimo, servirà la partita perfetta»Cremonese, Giampaolo avverte: «Napoli fortissimo, servirà la partita perfetta»"> NAPOLI – Massima attenzione, rispetto per l’avversario e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Napoli-Cremonese: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Calcio Live News: in campo Napoli-Cremonese (4-0), Alisson calcia fuori da sinistra. LIVE - Napoli-Cremonese: 4-0, poker partenopeo. Anche Alisson va in golSerie A, 34° giornata per il Napoli che ospita la Cremonese al Maradona. Diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato. areanapoli.it Serie A: in campo Napoli-Cremonese 4-0 DIRETTANAPOLI - Cremonese 1-0! Rete di Scott McTominay. Lo scozzese si inserisce tra le linee e, con un diagonale, battle Audero! Assist vincente di De Bruyne. NAPOLI - Cremonese 2-0! Rete di Hojlund! La ... ansa.it FULL TIME Serie A Enilive Napoli-Cremonese 4-0 #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #NapCre #NapoliCremonese x.com Live Napoli-Cremonese 3-0, finisce il primo tempo: i gol di McTominay, Hojlund (deviato) e De Bruyne #napoli #cremonese #ilmattino - facebook.com facebook