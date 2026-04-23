L’allenatore della squadra ospite ha dichiarato che la partita contro il Napoli richiederà uno sforzo speciale, poiché l’avversario è molto forte. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di approcciare l’incontro con una prestazione impeccabile. Non sono state fatte supposizioni o analisi, ma solo indicazioni sulla preparazione alla sfida.

"> NAPOLI – Massima attenzione, rispetto per l’avversario e concentrazione totale. Giampaolo presenta così la sfida contro il Napoli, consapevole delle difficoltà ma determinato a giocarsi le proprie carte fino all’ultimo. Il tecnico della Cremonese non si nasconde: «Non so se sarà la più difficile delle ultime cinque, ma sicuramente sarà complicata. Il Napoli è una squadra forte, di grande valore. Non dobbiamo guardare in faccia l’avversario, ma pensare a fare la nostra partita nel miglior modo possibile». Un messaggio chiaro alla squadra, chiamata a mantenere lucidità e intensità per tutti i novanta minuti: «I ragazzi dovranno interpretare bene la gara dal punto di vista mentale e dare tutto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cremonese, Giampaolo avverte: «Napoli fortissimo, servirà la partita perfetta»

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