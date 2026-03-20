Pagelle Cagliari Napoli | bentornato De Bruyne Politano inventa e McTominay decide VOTI

Nel match tra Cagliari e Napoli valido per la 30ª giornata di Serie A, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti. Per i rossoblù, Caprile ha ottenuto un 6, mentre Zé Pedro è stato valutato con un 5. Tra i partenopei, è stato registrato il ritorno di De Bruyne e il goal decisivo di McTominay, mentre Politano ha contribuito con un’azione inventata.

Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United, decisione presa per il futuro di Maguire: rinnovo o no? Ecco dove giocherà nella prossima stagione il difensore inglese Borussia Dortmund, primo contratto da pro per Luca Reggiani. Il difensore italiano blinda il suo futuro con i gialloneri, tutti i dettagli Calciomercato Atalanta, via al piano per il 202627: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Tutti i dettagli Moviola Cagliari Napoli: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Mariani. Cosa è successo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Cagliari Napoli: bentornato De Bruyne, Politano inventa e McTominay decide VOTI Articoli correlati Leggi anche: Napoli-Lecce, le pagelle: Politano trascinatore, De Bruyne illumina Leggi anche: Napoli in rimonta sul Lecce: Hojlund e Politano firmano il 2-1, Conte vola con De Bruyne e McTominay Approfondimenti e contenuti su Pagelle Cagliari Napoli Le pagelle di Cagliari-Napoli, i voti: i top e i flop del match dell'Unipol DomusL'anticipo del venerdì delle 18.30 tra Napoli e Cagliari si conclude con il risultato di 0-1a favore della squadra di Antonio Conte. A segno Scott McTominay. Ecco i voti della ... ilmattino.it Napoli, basta McTominay: a Cagliari arriva la quarta vittoria di filaDopo meno di due minuti il Napoli è già avanti: Politano mette al centro, sponda di testa di Beukema e Buongiorno prova a girarla senza successo, palla che comunque arriva a McTominay che dopo un rimp ... fantacalcio.it