Il Napoli ha sconfitto la Cremonese con il risultato di 4-0 in una partita che ha visto i big della squadra protagonisti di una prestazione convincente. Nella prima frazione di gioco, i partenopei hanno segnato tre reti, un numero superiore a quelli realizzati nelle quattro sfide precedenti. La vittoria ha permesso al Napoli di avvicinarsi alle posizioni di vertice della classifica, consolidando la propria posizione in campionato.

In un tempo tre gol, quanti il Napoli ne aveva segnati nelle precedenti 4 partite. È il senso della gara vinta facilmente contro la Cremonese, con un temporaneo vantaggio sulle quinte - Como e Roma - di 11 punti che blinda la qualificazione Champions e consente di guardare con totale tranquillità all’ultimo mese di campionato. A sei giorni dalla brutta prestazione contro la Lazio (sconfitta netta e zero tiri in porta) il Napoli ha mostrato un altro volto, con quasi tutti gli stessi giocatori, travolgendo gli avversari. Conte ha inserito Alisson, che ha segnato a inizio ripresa correndo indisturbato da un’area all’altra, ha confermato De Bruyne e in difesa ha piazzato Olivera, mancino, a destra, bocciando definitivamente Beukema.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Cremonese 4-0, il riscatto dei big nella notte show

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