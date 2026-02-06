Scott McTominay mette a segno una prestazione da record a Napoli. Entra in campo determinato, copre diversi ruoli e dà sicurezza alla squadra. Gioca praticamente tutta la partita, dimostrando leadership e un grande senso di responsabilità. Il centrocampista scozzese si fa notare per la sua energia e la capacità di adattarsi alle esigenze del gioco. La sua presenza si fa sentire sia in fase offensiva che difensiva, diventando un punto di riferimento per il Napoli in una partita importante.

C’è un uomo che non si ferma mai nel motore del Napoli ed è Scott McTominay. Il centrocampista azzurro sta vivendo una stagione di altissimo livello anche dal punto di vista del minutaggio, diventando uno dei calciatori più utilizzati in assoluto non solo in Serie A, ma nel panorama europeo. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, in campionato è secondo soltanto a Pierre Kalulu per presenze in campo, mentre ampliando lo sguardo ai principali tornei continentali emergono numeri impressionanti. Ma non è solo una questione di continuità. McTominay si è imposto come una pedina fondamentale grazie alla sua straordinaria duttilità tattica. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay da record a Napoli: minuti, ruoli e leadership in campo

Lautaro Martinez si distingue come protagonista dell'Inter, registrando numeri record e assumendo un ruolo di leadership in campo.

Scott McTominay si sta affermando come un elemento chiave nel Napoli, contribuendo con forza, gol e leadership.

