Diretta gol Serie A | McTominay sblocca Napoli Cremonese

Durante la 34esima giornata di Serie A, le partite sono state seguite in tempo reale con aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca live. Nella sfida tra Napoli e Cremonese, il centrocampista ha segnato il gol che ha aperto le marcature. La cronaca delle altre partite e le sintesi sono disponibili con dettagli sui tabellini e le azioni più importanti delle gare in corso.

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