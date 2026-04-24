Il Napoli di Antonio Conte ha ottenuto una vittoria netta e convincente contro la Cremonese, con un punteggio di 4-0, davanti ai propri tifosi allo stadio Maradona. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza le possibilità del club di qualificarsi per la prossima Champions League. La squadra ha mostrato un gioco efficace e ha segnato più volte nel corso dell’incontro.

Vittoria convincente e pesante per il Napoli di Antonio Conte, che al Maradona regola 4-0 la Cremonese. I lombardi ora rischiano seriamente la retrocessione, essendo rimasti inchiodati al terzultimo posto a quota 28 punti, con il Lecce che però deve ancora giocare. Tre punti importanti invece per gli azzurri, che salgono a 69, al secondo posto con 3 punti più del Milan (anche i rossoneri devono ancora giocare) e ormai hanno quasi blindato un posto in Champions League per la prossima stagione. I partenopei hanno costruito il trionfo già nel primo tempo, con le reti di McTominay (3?), Hojlund (45?) e De Bruyne (48?). Nella ripresa al 52? il sigillo di Alisson Santos per il definitivo 4-0.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli-Cremonese 4-0, i partenopei vedono la Champions

NAPOLI-CAGLIARI 10-9 dcr | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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