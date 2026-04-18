Nel match tra Napoli e Lazio, i biancocelesti hanno vinto per 2-0, grazie ai gol di Cancellieri e Basic. La partita si è svolta allo stadio di Napoli, con i padroni di casa che hanno subito la sconfitta. La vittoria ha portato i biancocelesti a saldo positivo in classifica, mentre i partenopei hanno perso l’opportunità di consolidare la loro posizione in testa. La sfida ha avuto ripercussioni sulla corsa allo scudetto e alla qualificazione in Champions League.

di Francesco Spagnolo Napoli Lazio 0-2, Cancellieri e Basic regalano i tre punti ai biancocelesti. Scudetto addio per i partenopei e Champions non tanto certa. Le ultime. Allo Stadio Diego Armando Maradona va in scena una sfida intensa e ricca di colpi di scena tra Napoli Lazio, un match che ha visto i biancocelesti imporsi con autorità grazie a una prestazione cinica e ben organizzata. La squadra ospite parte subito forte, sbloccando il risultato già al 6? minuto con Cancellieri, bravo a capitalizzare un’azione corale e a trafiggere Milinkovic-Savic con una conclusione bassa e centrale. Nonostante il vantaggio precoce, la sfida resta apertissima.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Lazio 0-2, i partenopei crollano in casa. Addio Scudetto e Champions che ritorna in bilico

LAZIO - NAPOLI CON UNA SUPER PROVA DEI PARTENOPEI PER SBANCARE L’OLIMPICO! RISULTATO GIUSTO

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