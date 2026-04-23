Venerdì 24 aprile alle 20.45, allo stadio Maradona, si disputerà la partita tra Napoli e Cremonese. Il Napoli cerca di ottenere una vittoria che potrebbe consolidare la qualificazione alla Champions League, mentre la squadra ospite si trova a lottare per evitare la retrocessione. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi molto diversi.

? Cosa sapere Napoli e Cremonese si affrontano al Maradona venerdì 24 aprile alle ore 20.45.. Il Napoli punta alla Champions League mentre la squadra di Giampaolo lotta per la salvezza.. Il Napoli sfida la Cremonese di Marco Giampaolo venerdì 24 aprile alle ore 20.45 per una sfida cruciale allo stadio Maradona che vede gli azzurri puntare direttamente alla Champions League dopo il passo falso subito in casa contro la Lazio. Siamo a Fuorigrotta, dove l’aria si fa pesante quando le cose non girano come dovrebbero. Dopo quella prestazione deludente contro i biancocelesti, la squadra deve ritrovare il ritmo e la fame, cercando di trasformare la frustrazione dell’ultima sconfitta in energia pura per la corsa ai vertici europei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli-Cremonese: la sfida decisiva per la Champions di Giampaolo

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