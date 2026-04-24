Napoli-Cremonese Conte | Tanti hanno parlato troppo dopo la Lazio poi la bordata a sorpresa contro Lukaku!
Dopo la partita tra Napoli e Cremonese, l’allenatore degli azzurri ha rilasciato dichiarazioni a DAZN, commentando il risultato. Ha fatto riferimenti a alcune persone che, secondo lui, hanno parlato troppo dopo la sfida con la Lazio. Successivamente, ha rivolto una critica a sorpresa a un calciatore, senza specificare il nome. Le sue parole hanno attirato l’attenzione degli spettatori e dei media presenti.
Conte ha parlato nel post-partita di Napoli-Cremonese a DAZN. Le parole del tecnico degli azzurri dopo il successo. Conte: “Troppe critiche dopo la Lazio, siamo secondi! Lukaku? Mi aspettavo almeno un saluto”. Antonio Conte, tecnico del Napoli, durante Napoli-Cremonese. Fonte: SpazioNapoli Vittoria e critiche. “Con la Lazio abbiamo avuto 70% possesso palla, 12 tiri ma nessuno in porta, una partita storta. Oggi c’era voglia di rivalsa e lo abbiamo dimostrato. Troppe sono state le critiche per una squadra al secondo posto, che ha vinto una Supercoppa e uno scudetto l’anno scorso, ma evidentemente è un tipo di comunicazione, noi li lasciamo parlare.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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