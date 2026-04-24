Napoli-Cremonese Conte | Tanti hanno parlato troppo dopo la Lazio poi la bordata a sorpresa contro Lukaku!

Dopo la partita tra Napoli e Cremonese, l’allenatore degli azzurri ha rilasciato dichiarazioni a DAZN, commentando il risultato. Ha fatto riferimenti a alcune persone che, secondo lui, hanno parlato troppo dopo la sfida con la Lazio. Successivamente, ha rivolto una critica a sorpresa a un calciatore, senza specificare il nome. Le sue parole hanno attirato l’attenzione degli spettatori e dei media presenti.