Il Napoli ha battuto la Cremonese con un risultato di 4-0 al Maradona, grazie anche a un autogol di Terracciano. La partita ha visto il team partenopeo allungare sul Milan in classifica. I rossoneri, che affronteranno la Juventus nelle prossime giornate, si trovano ora a tre punti di distanza dal secondo posto.

Il Napoli non sbaglia e manda un messaggio chiaro al Milan. Al 'Maradona', la squadra di Antonio Conte supera con un netto 4-0 la Cremonese, conquistando tre punti pesanti che permettono l’allungo in classifica sui rossoneri. In attesa della sfida di domenica sera a San Siro contro la Juventus, il Diavolo scivola a -3 dal secondo posto, ora occupato in solitaria dagli azzurri. La partita si mette subito in discesa per i partenopei: apre le marcature McTominay, che nel corso del match si vedrà anche parare un calcio di rigore. A seguire l’autogol di Terracciano, in prestito dal Milan, il cui eventuale riscatto è legato alla salvezza della Cremonese.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Cremonese 4-0, Conte allunga sul Milan: autogol di Terracciano

Notizie correlate

Milan, il riscatto di Terracciano passa dalla salvezza della Cremonese: ecco quanti milioni ci sono in bilicoTra i tanti giocatori ceduti in prestito dal Milan nelle ultime due sessioni di mercato, c’è anche Filippo Terracciano.

Leggi anche: Cremonese Inter 0-2, Lautaro e Zielinski domano la Cremonese: nerazzurri a +8 sul Milan

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Napoli-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Napoli-Cremonese: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Napoli-Cremonese pronostico e quote, la chicca dell'esperto.

Cremonese travolta dal Napoli 4-0Partenopei in vantaggio già dopo 3 minuti con McTominay. Per la squadra di Giampaolo la situazione salvezza si complica. Nella sfida salvezza domani chance per il Lecce a Verona ... rainews.it

Napoli-Cremonese: 4-0, McTominay e Alisson brillano. Champions blindataSerie A, 34° giornata per il Napoli che ospita la Cremonese al Maradona. Diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato. areanapoli.it

Kevin De Bruyne ai microfoni di DAZN nel post-partita Napoli-Cremonese 4-0: "Abbiamo giocato molto bene, scendiamo sempre in campo per vincere. Ha cambiato molto riuscire a trovare il gol subito, ne abbiamo fatto tre nel primo tempo, poi abbiamo proseg - facebook.com facebook

Napoli-Cremonese 4-0, le pagelle: Alisson devastante, super Scott! Bene De Bruyne e Gutierrez x.com