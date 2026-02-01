Cremonese Inter 0-2 Lautaro e Zielinski domano la Cremonese | nerazzurri a +8 sul Milan

L'Inter vince facilmente a Cremona, battendo 2-0 la Cremonese con i gol di Lautaro e Zielinski. I nerazzurri hanno dominato fin dall'inizio, spingendo forte nella metà campo avversaria e controllando il match senza troppi problemi. La squadra di Inzaghi si allontana così a +8 sul Milan, consolidando la posizione in classifica.

Cremonese Inter. Allo Zini di Cremona l’ Inter parte mettendo in chiaro le cose: già dai primi giri di orologio si riversa totalmente nella metà campo avversaria, con una Cremonese dal baricentro basso e con una linea difensiva a cinque. Il primo squillo però, seppur debole e senza inerzia, è proprio dei grigiorossi con Zerbin, con il laterale che però spara alto di testa. L’ Inter inizia ad affacciarsi dalle parti di Audero: ci provano in serie Pio, Sucic e Lautaro, senza fortuna. Poi al 15? ecco il marchio di fabbrica: calcio d’angolo magistrale di Dimarco a trovare Lautaro che, indisturbato, schiaccia forte di testa all’angolino opposto e porta l’ Inter in vantaggio, con tanto di dedica sotto la maglietta a sua figlia per il compleanno.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Cremonese Inter

Questa sera allo Zini di Cremona si gioca il match tra la Cremonese e l’Inter, valido per il 23° turno di Serie A.

Alle 18 allo Zini si gioca la partita tra Cremonese e Inter, valida per il 23° turno di Serie A.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Chivu ha le palle!!!! #intercremonese #Inter #Cremonese #seriea #ocwsport #shorts

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Cremonese-Inter: orari e dove vederla in TV; Borussia Dortmund-Inter 0-2, Chivu: Playoff col Benfica di Mourinho? No, io ora penso soltanto alla Cremonese; Calcio Live News: in campo Cremonese-Inter (0-2), Audero sfiorato da un petardo lanciato in campo; Cremonese-Inter pronostico e quote, la chicca sul risultato esatto.

Cremonese-Inter 0-2, le pagelle: Lautaro Martinez bomber vero (7,5), Zielinski elegante (7). Applausi a Sommer (6,5)La sfida, allo Zini, tra Cremonese e Inter si conclude con la vittoria dei nerazzurri per 2-0. Nel primo tempo le firme di Lautaro Martinez e Zielinski. Il capitano dell'Inter arriva a ... leggo.it

Serie A, 23° turno: Cremonese-Inter 0-2Colpo 0-2 a Cremona: prosegue sicura la cavalcata in vetta dell'Inter (+8 sul Milan, in campo martedì, +9 sul Napoli). Match già 'segnato' dopo mezz'ora: stacco vincente Lautaro (16') su corner ... rainews.it

CREMONESE-INTER 0-2 (84'): PALO CLAMOROSO CREMONESE Tiro di Zerbin, palo pieno x.com

Una scena brutta e decisamente distante dallo spirito del gioco, quella che si è verificata allo stadio Zini. Al minuto 48 di Cremonese-Inter, alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato un fumogeno in campo che ha colpito il portiere della squadra di casa Audero. L'e - facebook.com facebook