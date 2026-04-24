Napoli-Cremonese 4-0 azzurri a valanga | notte da Champions

Nel match tra Napoli e Cremonese, i partenopei hanno vinto con un punteggio di 4-0. La partita si è conclusa con una vittoria convincente per la squadra di casa, che ha dominato l'incontro senza lasciare spazio agli avversari. La squadra ha segnato più gol rispetto alla Cremonese, dimostrando un netto predominio durante tutta la gara. Questa vittoria porta i partenopei in una posizione favorevole in classifica.

Il capitolo 1 del libro dei bomber recita un mantra. Uno soltanto. Quello che il profeta olandese Van Nistelrooy preferiva tramandare ai discepoli nello spogliatoio del Real Madrid: “I gol sono come il ketchup”. Non proprio la migliore delle immagini, ma rende l’idea. “Ti sembrano non arrivare mai, poi arrivano tutti insieme” recitava. Il problema delle marcature del Napoli era così importante che al mantra dell’ex bomber olandese hanno dovuto rispondere in tanti. È così che in 45 minuti gli azzurri si ritrovano ad aver segnato tre gol,quattro al fischio finale, tutto quello che era mancato nemmeno una settimana fa. Serviva solo aspettare il colpo giusto alla bottiglia del ketchup Napoli, allora.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-Cremonese 4-0, azzurri a valanga: notte da Champions Notizie correlate PAGELLE NAPOLI-CREMONESE 4-0: azzurri travolgono i grigiorossiVoti, top e flop di Napoli-Cremonese, anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Leggi anche: Napoli, Giampaolo sfida gli azzurri: anche la Cremonese senza paura Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Napoli-Cremonese: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Calcio Live News: in campo Napoli-Cremonese (4-0), Alisson calcia fuori da sinistra. Napoli a valanga, Cremonese battuta 4-0 al Maradona: Champions League sempre più sicuraEsercizio di stile per il Napoli contro la Cremonese, che adesso vede le streghe in attesa della partita contro il Lecce. derbyderbyderby.it Serie A, al Maradona il Napoli batte la Cremonese 4-0Al Maradona, in questo avvio di 34esima giornata di Serie A, il Napoli batte nettamente la Cremonese per 4-0, grazie a un pressing costante e alle reti di McTominay, Højlund, De Bruyne e Alisson (IL R ... tg24.sky.it È un Napoli stratosferico quello visto questa sera contro la Cremonese Tutti gli azzurri sono stati più che sufficienti, con McTominay, De Bruyne e soprattutto Alisson Santos sugli scudi, così come un ottimo Hojlund Siete d'accordo con i nostri voti D - facebook.com facebook FULL TIME Serie A Enilive Napoli-Cremonese 4-0 #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #NapCre #NapoliCremonese x.com