Il tecnico della Cremonese ha espresso fiducia in vista della prossima partita contro il Napoli, affermando che la sua squadra può ottenere un risultato positivo al Maradona. Dopo il pareggio interno contro il Torino, ha dichiarato in conferenza stampa che i suoi giocatori sono pronti a sfidare gli azzurri senza timori e con determinazione. La sfida si preannuncia difficile, ma la Cremonese si presenta con la convinzione di poter fare bene.

Marco Giampaolo non rinuncia a credere in un risultato positivo al Maradona. Il tecnico della Cremonese, reduce dal pareggio interno contro il Torino, ha dichiarato in conferenza stampa che la sua squadra può tornare a Cremona con un risultato positivo dalla trasferta a Napoli. Nel calcio niente è scontato, secondo l’allenatore grigiorosso. Giampaolo: la Cremonese prepara l’assalto a Napoli. Dopo il ko annullato contro i piemontesi, Giampaolo ha ribadito la sua fiducia nel gruppo. Può accadere di tutto, ha sottolineato il tecnico, ribadendo che bisogna guardare poco in faccia ogni avversario, pur riconoscendone i valori: “Siamo in un momento della stagione in cui bisogna guardare poco in faccia ogni avversario, pur riconoscendo i valori.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Giampaolo sfida gli azzurri: anche la Cremonese senza paura

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