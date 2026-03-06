napoli torino 0 0 conte lancia gilmour dal primo minuto e si rivede anche de bruyne live

Nel match di venerdì sera al Maradona, il Napoli affronta il Torino nella ventottesima giornata di Serie A. La formazione partenopea schiera dal primo minuto Gilmour, mentre torna in campo anche De Bruyne. La partita termina con un pareggio a zero a zero, senza reti segnate. La sfida si conclude senza cambi di risultato rispetto alla situazione di partenza.

Il Napoli affronta il Torino per la ventottesima giornata di Serie A, match di venerdì sera al Maradona. Conte cambia formazione anche alla luce dell’ultimo infortunio di Lobotka. Torna Gilmour dal primo minuto vicino ad Elmas in mezzo al campo, Spinazzola e Politano sulle fasce. Davanti confermato il trio davanti, Vergara e Alisson Santos dietro Hojlund. In panchina invece tornano dopo la lunga degenza anche Anguissa e De Bruyne, possibile qualche scampolo di partita per loro. Il Torino invece arriva galvanizzato dopo la vittoria contro la Lazio nell’ultimo turno sotto la guida del nuovo allenatore D’Aversa. Azzurri chiamati a dare continuità alla vittoria contro il Verona per proseguire il percorso di testa che potrebbe portare alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

