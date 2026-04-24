Napoli continua la protesta contro la Remigrazione | Questa è la capitale della multietnicità e dell' accoglienza

A Napoli si è svolta una protesta iniziata in piazza Carlo III, concentrata contro l'iniziativa sulla Remigrazione prevista al Millenium Gold Hotel di Capodichino. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti che hanno espresso il proprio dissenso riguardo a questa misura. La protesta si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di cittadini che si sono radunati per manifestare il loro punto di vista.

È partita da piazza Carlo III a Napoli la manifestazione di protesta contro l'iniziativa sulla Remigrazione al Millenium Gold Hotel di Capodichino. L'iniziativa è promossa dalla Rete No Kings, da Cgil e Anpi. In piazza un centinaio di giovani del collettivo Argo, di Mezzocannone occupato e Insurgencia. I manifestanti verso Capodichino «Remigratevi voi Napoli è antifa, Jatevenne», recita lo striscione srotolato dai ragazzi nei giardinetti della piazza. «No war, no genocide, liberiamoci dai re e dalle loro guerre» sono gli slogan che si leggono sui cartelli esposti. Napoli, no alla privatizzazione del servizio idrico: «L'acqua...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, continua la protesta contro la Remigrazione: «Questa è la capitale della multietnicità e dell'accoglienza» EPATITE A: LA PROTESTA DEL TIKTOKER GENNARO DI NAPOLI DI I DIAMANTI DEL MARE Notizie correlate Remigrazione a Napoli: la retorica di Repubblica e gli interessi “intoccabili” dell’accoglienzaRoma, 24 apr – L’articolo di Michela Ponzani su la Repubblica costruisce un impianto ormai riconoscibile: sottrarre il tema dell’immigrazione al... Lazio, la protesta continua! Olimpico deserto anche contro l’Atalanta, la decisione degli Ultras spiegata attraverso questa notaCalciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina:... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Protesta delle famiglie migranti sgomberate a Napoli: Basta razzismo; Lavoro, continua la protesta degli operatori dei servizi per le dipendenze; Protesta Tir, Luigi Nappo investito e ucciso sull'A1 in provincia di Caserta: manifestava contro il caro-carburante. Blocchi sospesi; Sciopero autotrasportatori rinviato a fine maggio, ma la crisi continua. Napoli, continua la protesta contro la Remigrazione: «Questa è la capitale della multietnicità e dell'accoglienza»È partita da piazza Carlo III a Napoli la manifestazione di protesta contro l'iniziativa sulla Remigrazione al Millenium Gold Hotel di Capodichino. L'iniziativa ... ilmattino.it Al via a Napoli manifestazione di protesta contro l'iniziativa sulla remigrazioneAl via in piazza Carlo III a Napoli la manifestazione di protesta promossa dai movimenti, dalla Rete No Kings, da Cgil e Anpi contro l'iniziativa sulla Remigrazione che tra poco inizierà al Millenium ... ansa.it Spazio Napoli. . Quale futuro per Romelu Lukaku Stefan Schwoch lancia la scommessa: se trova un solo tifoso del Napoli che lo difende... #Napoli #Lukaku facebook Cardinale di Napoli, un Cpr a Castel Volturno non è la risposta. 'Le politiche migratorie non possono essere ridotte a dispositivi di contenimento' #ANSA x.com