Lazio la protesta continua! Olimpico deserto anche contro l’Atalanta la decisione degli Ultras spiegata attraverso questa nota

I tifosi della Lazio hanno deciso di non presentarsi allo stadio Olimpico anche nella partita contro l’Atalanta. La protesta degli Ultras prosegue e il settore ospiti rimane vuoto. La frattura tra i tifosi e la società si approfondisce, e questa volta il gesto sembra segnare una rottura definitiva.

La partita tra Lazio e Genoa si è giocata in un Olimpico semideserto, con i tifosi che hanno deciso di protestare contro la società e Lotito.

Una contestazione dei tifosi della Lazio ha riempito di silenzio lo stadio nel match contro l’Atalanta.

