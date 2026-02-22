Atalanta-Napoli 0-0 Conte sorprende con Alisson titolare LIVE
L’allenatore del Napoli ha deciso di schierare Alisson tra i pali, sorprendendo molti tifosi. La scelta deriva dalla volontà di rafforzare la difesa in vista della partita contro l’Atalanta, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. La sfida al Gewiss Stadium si preannuncia intensa, con entrambe le squadre determinate a mantenere il passo in classifica. La partita si conclude senza reti, lasciando aperta ogni possibilità per il proseguo del campionato.
Il Napoli affronta l’Atalanta, incontro valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Sfida di alta classifica al Gewiss Stadium, importante per entrambe non perdere il cammino di vetta in attesa anche del risultato della Roma. Conte decide di lanciare Alisson Santos dal primo minuto al posto di Politano a completare il reparto offensivo insieme a Vergara ed Hojlund. Tornano dal primo minuto anche Mazzocchi e Gutierrez sulle fasce mentre Juan Jesus occupa lo spazio centrale nel terzetto difensivo, McTominay ancora fuori. Palladino risponde con Zalewski e Sulemana alle spalle di Kristovic preferito a Scamacca come punta centrale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli, Alisson Santos potrebbe partire titolare a sorpresa contro l’AtalantaAlisson Santos potrebbe scendere in campo come titolare nel match tra Napoli e Atalanta di domenica alle 15, secondo quanto riferisce Sky Sport.
Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali: Palladino punta su Krstovic, Conte con Alisson dal 1'Palladino inserisce Krstovic nell'undici titolare, determinato a rafforzare l'attacco.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Match Preview | Focus di Atalanta-Napoli; Atalanta-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Atalanta-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Serie A: Atalanta-Napoli in campo domenica alle 15 DIRETTA.
Atalanta-Napoli pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Atalanta-Napoli con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto della partita valida per il 26° turno di Serie A. calciomercato.com
Le pagelle di Juventus-Como 0-2: settimana da incubo per Spalletti (5). Napoli a +4 sul quinto posto in attesa dell'AtalantaSettimana nera. La Juventus perde la terza partita di seguito dopo quelle contro Inter e Galatasaray. Per il Como sono tre punti importantissimi, ... msn.com
Serie A @Atalanta_BC v @en_sscnapoli @bbcalba & @BBCiPlayer Ball-coise beò bho Serie A le Atalanta a’ cur fàilte air Napoli. Live Serie A action as Atalanta host Napoli #SerieA #HomeOfCalcio #Atalanta #Napoli #Gàidhlig x.com
COME FINIRÀ ATALANTA-NAPOLI: IL VOSTRO RISULTATO ESATTO E MARCATORI - facebook.com facebook