Conte cambia il Napoli | 5 novità con la Cremonese

Dopo la sconfitta contro la Lazio, l'allenatore del Napoli ha deciso di apportare modifiche alla formazione per la partita contro la Cremonese. Sono state annunciate cinque variazioni rispetto alla formazione titolare precedente. Le novità riguardano diversi ruoli e sono state comunicate ufficialmente prima del match. La decisione è stata presa in seguito alle recenti prestazioni e ai risultati ottenuti.

La sconfitta contro la Lazio porta subito effetti concreti sulle scelte di Antonio Conte. Per la. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net Se Spalletti PERDE contro Conte è FUORI dallo SCUDETTO Vardy, la difesa di Italiano e il CORTO MUSO Notizie correlate Conte cambia il Napoli: svolta verso la CremoneseIl Napoli si avvicina alla sfida con la Cremonese con l’idea di cambiare parecchio. Non buttiamo Conte con l’acqua sporca, il Napoli di Conte è più temuto del Napoli senza ConteChampions inaccettabile, mercato sbagliato, lui ha confermato sé stesso nel bene e nel male. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Conte cambia il Napoli, due novità contro la Lazio: difesa ridisegnata e possibile rivoluzione a centrocampo; Conte cambia tutti; GAZZETTA - NAPOLI-LAZIO, CONTE CAMBIA: BEUKEMA E ALISSON SANTOS VERSO LA TITOLARITÀ; Napoli-Lazio, la mossa di Conte: Anguissa in panchina, Alisson Santos titolare per ritrovare il cambio di passo. Napoli, il futuro di Conte divide la città e tiene in bilico la panchinaMentre la squadra insegue la seconda qualificazione di fila in Champions, i tifosi aspettano l’incontro con De Laurentiis ... corrieredellosport.it Conte ha già chiarito: il suo futuro al Napoli non dipende dalla NazionaleFabio Mandarini sul Corriere dello Sport mette a fuoco il tema che dominerà le prossime settimane: il futuro di Conte. A scudetto scucito, il futuro di Conte e del Napoli che sarà diventa il tema cen ... ilnapolista.it È uno che divide. Ma quando allena… cambia tutto. Antonio Conte non è solo un allenatore: è mentalità, disciplina, ossessione per la vittoria. Dove passa lui, le squadre iniziano a correre, a crederci, a non mollare mai. Non è simpatico a tutti. Non cerca di ess facebook #Conte non cambia mentalità: chi non vince e arriva secondo è il primo degli ultimi #SerieA #ForzaNapoliSempre #Conte #Inter x.com