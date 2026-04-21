Conte cambia il Napoli | 5 novità con la Cremonese

Da forzazzurri.net 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro la Lazio, l'allenatore del Napoli ha deciso di apportare modifiche alla formazione per la partita contro la Cremonese. Sono state annunciate cinque variazioni rispetto alla formazione titolare precedente. Le novità riguardano diversi ruoli e sono state comunicate ufficialmente prima del match. La decisione è stata presa in seguito alle recenti prestazioni e ai risultati ottenuti.

La sconfitta contro la Lazio porta subito effetti concreti sulle scelte di Antonio Conte. Per la. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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