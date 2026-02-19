Juventus perché McKennie e Kalulu sono i due giocatori chiave di Spalletti Analisi tattica e cosa non ha funzionato contro il Galatasaray – VIDEO

La Juventus ha perso contro il Galatasaray a causa delle scelte di Spalletti, che hanno messo in evidenza le doti di McKennie e Kalulu. Questi due giocatori sono diventati punti di riferimento nella squadra, ma alcune decisioni tattiche hanno frenato il gioco. Durante la partita, McKennie ha cercato di imporre il ritmo, mentre Kalulu ha cercato di contenere gli attaccanti avversari. La mancanza di fluidità nel reparto offensivo ha pesato molto sulla squadra. Ora, bisogna capire come migliorare questa situazione nelle prossime sfide.

Juventus, McKennie e Kalulu sono i giocatori chiave di Spalletti. Vediamo l'analisi tattica e che cosa non ha funzionato in Champions. Omar Valentini, match analyist House of Calcio, ha analizzato la Juve. A suo dire, McKennie e Kalulu sono i due giocatori che veramente rappresentano il trigger, secondo me di ogni volontà di Spalletti. Sia da un punto di vista offensivo che da un punto di vista difensivo, perché ti garantiscono corsa, ti garantiscono intelligenza, ti garantiscono anche qualità sia offensiva che difensiva, perché a volte noi parliamo di qualità, come il fare il gioco con i piedini e la pallina per cercare di fare l'acrobazia.

