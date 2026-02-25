La regia di Sanremo ha usato per la prima volta l'IA ma è stato un incubo | cosa non ha funzionato
Un errore durante la prima serata del Festival di Sanremo ha causato problemi alla regia, che ha trasmesso un effetto generato dall’intelligenza artificiale. La causa è stata un malfunzionamento tecnico del sistema, che ha portato a un’immagine distorta e poco professionale. La direzione ha tentato di correggere il problema, ma l’effetto indesiderato è rimasto visibile per alcuni istanti. L’incidente ha acceso discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.
Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, la regia ha mandato in un onda un effetto generato dall'IA che sembra uscito direttamente dal 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le dissolvenze in nero non le vedevo dal filmino della mia prima comunione. Complimenti alla regia #sanremofestival #sanremo - facebook.com facebook