Don Luigi Merola si dice sconfitto e deluso. L’educatore racconta di aver visto in Giuseppe Musella un suo ragazzo, qualcuno che aveva aiutato, ma ora si sente come se avesse fallito. “Mai avrei immaginato che succedesse”, dice, lasciando trasparire tutto il dolore per questa perdita.

«Mi sento sconfitto come educatore: Giuseppe Musella è stato uno dei miei ragazzi della Fondazione «A’ Voce d’’e creature» mai avrei immaginato che potesse fare una cosa del genere. Alla sorella, per giunta». Don Luigi Merola conosceva molto bene il 28enne del rione Conocal reo confesso dell’omicidio della giovane Ylenia di 22 anni. Il sacerdote che (precisa) «da anni ho solo funzioni di educatore e non ecclesiastiche» è a Campobasso impegnato in un corso di formazione alle forze dell’ordine proprio sul disagio giovanile. Don Luigi quando ha saputo che l’autore dell’omicidio di Ponticelli era una suo ragazzo, cosa ha pensato? «Ho pianto, ho pianto tanto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Don Luigi Merola: «Era uno dei miei ragazzi, ho fallito come educatore»

