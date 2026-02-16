Massimo Mauro attacca Chivu | Mi sono cadute le braccia a sentire quelle cose mi ha deluso

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Mauro ha espresso forte disapprovazione dopo le dichiarazioni di Chivu, causate dalle sue parole sul match tra Inter e Juventus e sull’episodio di Bastoni. Mauro si è sentito deluso e ha commentato con tono diretto, sottolineando di aver seguito Chivu con attenzione e di aver sperato in un atteggiamento diverso.

Massimo Mauro si scaglia contro Chivu per le sue parole dopo Inter-Juve e sull'episodio di Bastoni: "Mi sono cadute le braccia a sentire quelle cose, lo seguivo e mi ha deluso".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Toni Nadal deluso da Alcaraz: “Quando ho sentito quelle parole mi sono sentito male”

Toni Nadal si dice deluso dalle parole di Carlos Alcaraz sul suo attuale allenatore Samuel Lopez.

Zielinski è rifiorito con l’Inter e dà i meriti a Chivu: “Il mister mi ha detto solo tre cose”

Piotr Zielinski, dopo una stagione difficile, si è affermato come titolare all'Inter, grazie anche all’apporto di Chivu.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Massimo Mauro attacca Chivu: Mi sono cadute le braccia a sentire quelle cose, mi ha deluso.

massimo mauro attacca chivuMassimo Mauro attacca Chivu: Mi sono cadute le braccia a sentire quelle cose, mi ha delusoMassimo Mauro si scaglia contro Chivu per le sue parole dopo Inter-Juve e sull'episodio di Bastoni: Mi sono cadute le braccia a sentire quelle cose ... fanpage.it