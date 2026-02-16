Fabio Capello critica Bastoni per aver simulato un fallo durante la partita, cosa che ha portato l’arbitro a prendere una decisione sbagliata. Capello afferma anche di essere rimasto molto deluso da Chivu, che non ha reagito come ci si aspettava in quella circostanza. La sua opinione si basa sulla mancanza di reattività di alcuni giocatori in momenti decisivi della gara.

Capello: «Bastoni ha ingannato l’arbitro e Chivu mi ha profondamente deluso». Il duro attacco dell’ex tecnico ai nerazzurri. L’autorevole voce di Fabio Capello si aggiunge al coro di critiche feroci dopo i fatti del Derby d’Italia. L’ex tecnico, oggi opinionista di punta, ha analizzato con la consueta severità dalle colonne de La Gazzetta dello Sport l’episodio che ha visto protagonisti Kalulu e Bastoni, sottolineando come l’errore di La Penna abbia stravolto l’equilibrio della sfida. Capello punta il dito sulla gestione regolamentare che ha impedito alla tecnologia di correggere l’abbaglio arbitrale: « Dire che la partita sarebbe stata diversa se l’arbitro La Penna avesse preso la giusta decisione sull’episodio Kalulu-Bastoni – senza il rosso per il francese, ma addirittura con l’espulsione del nerazzurro – è fin troppo ovvio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello attacca: «Bastoni ha ingannato l’arbitro e Chivu mi ha profondamente deluso»

Massimo Mauro ha espresso forte disapprovazione dopo le dichiarazioni di Chivu, causate dalle sue parole sul match tra Inter e Juventus e sull’episodio di Bastoni.

Capello si è sentito tradito perché padre Chivu, che aveva apprezzato per le sue parole persuasive, non ha mantenuto le promesse fatte prima dell’incontro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.