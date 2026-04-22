A Napoli si discute sulla possibile assegnazione del ruolo di vice Hojlund, considerato che Lukaku potrebbe lasciare il club durante la prossima finestra di mercato estiva. Attualmente, il favorito è un giovane attaccante arrivato dal Verona a gennaio, anche se il suo profilo non corrisponde completamente alle caratteristiche richieste dall’allenatore, in particolare in termini di fisico e stile di gioco. Si valuta anche un ritorno di un ex tecnico, che potrebbe portare una nuova soluzione al reparto offensivo.

Cercasi vice Hojlund a Napoli. Con Lukaku vicino all’addio in estate, resta Giovane, acquistato dal Verona a gennaio; ma il brasiliano non è il tipo di centravanti che cerca Conte e soprattutto, che sia simile fisicamente e tatticamente al danese. Ed ecco che spunta il nome di Andrea Pinamonti. Idea Pinamonti come vice Hojlund. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport scrive di Andrea Pinamonti, 27 anni, che vanta una ricca esperienza in Serie A; partito dall’Inter, ha giocato anche al Genoa, Empoli, Frosinone e attualmente milita nel Sassuolo. Per lui, 252 presenze e 62 gol. Non sono poche per un calciatore che dovrebbe alternarsi lì davanti con tre competizioni in corso nella prossima stagione (più, forse, la Supercoppa).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Napoli sarà Pinamonti il vice Hojlund? Potrebbe ritrovare anche Grosso

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