Napoli violenza sessuale su un bimbo di 3 anni Arrestato finto netturbino

A Secondigliano, al centro commerciale La Birreria, una donna ha chiamato il 112 segnalando una violenza sessuale su un bambino di 3 anni. La polizia ha arrestato un uomo che si era finto netturbino e che avrebbe commesso il gesto. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti che hanno fermato l’uomo e avviato le indagini.

Attimi di terrore al centro commerciale La Birreria di Secondigliano. Una donna contatta il 112 e segnala una violenza sessuale su un bambino. I carabinieri della compagnia Napoli-Stella intervengono nel centro commerciale. Dagli accertamenti emergono che poco prima un uomo avrebbe "toccato" un bimbo. I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 19 in una libreria. Una coppia è con il bambino di 3 anni e stanno dando un'occhiata in giro. Tra un acquisto e l'altro qualche secondo di distrazione. Un uomo è seduto su uno sgabello. Il piccolo gironzola tra i corridoi della libreria quando si avvicina a quell'uomo che indossa la tuta della nettezza urbana Asia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

