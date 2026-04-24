A Napoli si lavora per le strategie di mercato estive e tra i nomi sul tavolo c'è anche Cyril Ngonge, l’esterno belga attualmente in prestito all’Espanyol. Il club catalano ha comunicato di non voler esercitare l’opzione di riscatto per 16 milioni di euro, lasciando così spazio a possibili sviluppi sul futuro del giocatore. Restano da capire le decisioni delle parti coinvolte e le eventuali offerte di altri club.

Cyril Ngonge potrebbe essere uno dei tanti giocatori che il Napoli riaccoglierà in estate. L’esterno belga è attualmente in prestito all’Espanyol, ma il club catalano è propenso a non riscattarlo. Ricordiamo che Ngonge aveva disputato i primi sei mesi di stagione al Torino, faticando a trovare spazio nonostante il tecnico fosse Marco Baroni che lo ha lanciato al Verona. L’Espanyol non vuole riscattare Ngonge. Il Napoli comprò Ngonge a gennaio 2024 per circa 20 milioni di euro, ma non ha mai dimostrato di valere quella cifra. Come riportato da Nicolò Schira su X, l’Espanyol non ha intenzione di riscattare Ngonge per 16 milioni di euro dal Napoli; il calciatore farà dunque ritorno in Italia al termine della stagione, ma potrebbe lasciare nuovamente Napoli nel calciomercato estivo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, c’è pure Ngonge da piazzare. L’Espanyol non vuole riscattarlo per 16 milioni

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