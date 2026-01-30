Napoli Ngonge verso l’Espanyol | via libera al prestito con diritto di riscatto

Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Cyril Ngonge all’Espanyol. Il giocatore partirà in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante belga si prepara a trasferirsi in Spagna, dove avrà la possibilità di trovare più spazio e crescere. La trattativa si è conclusa senza intoppi, e ora Ngonge si appresta a vivere una nuova sfida nel campionato spagnolo.

"> Il Napoli ha dato il via libera alla partenza di Cyril Ngonge, pronto a iniziare una nuova avventura in Liga. L’esterno offensivo belga si trasferirà all’Espanyol con la formula del prestito con diritto di riscatto, come riportato da Luca Bendoni su Gianlucadimarzio.com. Prima del passaggio al club catalano, Ngonge risolverà il prestito in essere con il Torino, che prevedeva un diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Una volta completato questo passaggio formale, il giocatore tornerà sotto il controllo del Napoli per poi essere girato all’Espanyol, secondo quanto riferisce ancora Gianlucadimarzio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Ngonge verso l’Espanyol: via libera al prestito con diritto di riscatto Approfondimenti su Napoli Ngonge Ngonge potrebbe trasferirsi al Porto in prestito con diritto o obbligo di riscatto (Tmw) Cyril Ngonge, attaccante belga attualmente in prestito al Torino dal Napoli, è stato accostato al Porto. Atalanta, Maldini verso la Lazio in prestito con diritto di riscatto L'Atalanta sta valutando un trasferimento in prestito con diritto di riscatto per Maldini, che potrebbe trascorrere un anno in nerazzurro. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Ngonge Argomenti discussi: Ngonge lascia la Serie A? L'Espanyol cerca l'accordo con Napoli e Torino; L’Espanyol piomba su Ngonge: contatti in corso con Torino e Napoli; Calciomercato Napoli, occhi su Terrier e Alisson Santos: Ngonge e Olivera verso la cessione; Ngonge lascia il Torino, trovato l’accordo con un club della Liga: la formula – Sky. Cyril Ngonge verso la Spagna. Summit per chiudere l'accordo con l'EspanyolNgonge va verso la Spagna. L'attaccante belga del Napoli, la prima parte di stagione al Torino, è vicino al trasferimento all'Espanyol. tuttomercatoweb.com Ngonge saluta la Serie A: fatta con l'Espanyol, cifre e dettagliCyril Ngonge saluta il Torino e la Serie A, almeno fino a giugno. L'Espanyol ha raggiunto un accordo di prestito con il Napoli. L'accordo include una clausola di riscatto non obbligatoria ... tuttonapoli.net È arrivato il via libera per la partenza di Cyril Ngonge all’Espanyol. Il giocatore risolverà il prestito con il Torino (che aveva diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro) e dal Napoli passerà alla squadra spagnola. Operazione molto simile a quella intrapresa in - facebook.com facebook Contatto esplorativo per Ngonge ora al Torino come pista alternativa per la corsia laterale della Roma. Il Napoli che detiene cartellino non si metterebbe di traverso. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.