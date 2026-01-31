Il Napoli ha annunciato ufficialmente due cessioni prima della fine del mercato invernale. Marianucci lascia i partenopei e si trasferisce al Torino, mentre Ngonge vola in Spagna, all’Espanyol. Le operazioni sono state confermate dalla società azzurra poco prima della chiusura della sessione di mercato.

Il Napoli ha ufficializzato due cessioni a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale: Il difensore Marianucci al Torino e l’esterno Ngonge all’Espanyol. La SSC Napoli comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci al Torino Football Club. Il 28 settembre 2025 il suo esordio, in occasione del match di San Siro al cospetto del Milan. Ha realizzato un assist nella gara contro l’Hellas Verona. Il 22 dicembre ha vinto la Supercoppa Italiana a Riyadh. La SSC Napoli comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Cyril Ngonge al Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Ufficiali due cessioni in casa Napoli: Marianucci al Torino, Ngonge all’Espanyol

