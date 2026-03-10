Napoli Basket | Zemaitis ko e Totè squalificato crisi totale

Il Napoli Basket si prepara alla sfida contro Cantù con due assenze importanti. Zemaitis, il nuovo play lituano, è fuori a causa di una frattura mandibolare, mentre il lungo Totè non potrà scendere in campo per squalifica disciplinare. La squadra si trova così a dover fare i conti con una situazione difficile prima di affrontare la trasferta.

Il Napoli Basket affronta un momento critico con due assenze pesanti prima della trasferta di Cantù. Il nuovo play lituano Zemaitis è fuori per frattura mandibolare, mentre il lungo Totè salta la partita per squalifica disciplinare. La squadra azzurra si trova in una posizione delicata: dopo l’infortunio del titolare Mitrou-Long, arriva anche questo doppio colpo che riduce drasticamente le opzioni tecniche dell’allenatore Magro. La gara contro le V nere era già compromessa, ma ora si aggiunge l’assenza forzata di un neo acquisto e la sanzione sportiva su un giocatore chiave. Il peso dei traumi sulla panchina partenopea. L’arrivo di Kristupas Zemaitis sembrava promettere stabilità alla regia, ma un trauma contusivo subito durante la sfida contro le V nere ha cambiato radicalmente le carte in mano alla società. 🔗 Leggi su Ameve.eu

