All’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro, il Cenacolo Marcucci Pinoli ha aperto le sue porte per una mostra dedicata alla creatività artistica. L’esposizione presenta opere provenienti dalla collezione privata del museo, con dipinti e sculture di diversi periodi storici. L’evento si svolge in un contesto storico e culturale della regione, attirando visitatori interessati all’arte e alla storia locale. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

All’ Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro, il Cenacolo Marcucci Pinoli, ha accolto con entusiasmo un secondo gruppo di ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 13 anni, protagonisti di una nuova e coinvolgente esperienza laboratoriale dedicata alla creatività, all’ascolto di sé e alla scoperta del linguaggio delle immagini. È stato un incontro vivo, autentico e partecipato, in cui i giovani hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con tre percorsi espressivi diversi ma armonicamente intrecciati tra loro: illustrazione grafica, fotografia e mandala. Attraverso il disegno e la grafica hanno trasformato intuizioni ed emozioni in segni e forme; con...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nani e il cenacolo della creatività

Notizie correlate

Milano, il Comitato per la Remigrazione in presidio davanti al CenacoloA Milano, in piazza Santa Maria delle Grazie, il Comitato per la Remigrazione ha tenuto un presidio davanti al Cenacolo di Leonardo Da Vinci.

Montaccini, tipografi premiati dal conte “Nani“Sabato scorso, nella sala degli specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel il conte Alessandro Marcucci Pinoli ha consegnato il premio 2026...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Nani e il cenacolo della creatività; Il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Tra le pieghe dell’anima, mostra multimediale al Polo Universitario di Santa Marta.