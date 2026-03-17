Montaccini tipografi premiati dal conte Nani

Sabato scorso, nella sala degli specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, il conte Alessandro ha premiato i tipografi Montaccini. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone, con i premi consegnati ai rappresentanti di questa azienda. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera formale e ha attirato l’attenzione di alcuni presenti. La premiazione si è conclusa con un momento di festa.

Sabato scorso, nella sala degli specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel il conte Alessandro Marcucci Pinoli ha consegnato il premio 2026 all’artigiano degli antichi mestieri a tre esponenti dell’antica e storica Tipografia Montaccini nelle persone di Giorgio Montaccini e dei suoi due nipoti Davide e Gabriele. Grande soddisfazione per i tre premiati che hanno ricevuto l’elogio da parte del sindaco Andrea Biancani, del vicesindaco Daniele Vimini e del pubblico presente tra cui l’industriale Vittorio Livi e il latinista Vittorio Ciarrocchi. Giorgio Montaccini, 91 anni ben portati, visibilmente emozionato, ha raccontato: "Mi mancava questo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montaccini, tipografi premiati dal conte “Nani“ Articoli correlati Nani può ripartire dal KazakistanNani può ripartire dal Kazakistan Il portoghese può ripartire dal Kazakistan! Trattativa in corso Nani ci ripensa? Dopo il ritiro, il portoghese può... Dal rogo all’indagine anti-pedofilia. Tre agenti premiati dal PirelloneTre agenti di Limbiate sono stati premiati a Brescia, nello storico Palazzo della Loggia, dalla Regione Lombardia in occasione della Giornata della...