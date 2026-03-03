Le studentesse dal Giappone protagoniste

Le scuole elementari di Monsummano sono state coinvolte in un progetto con alcune studentesse universitarie provenienti dal Giappone. Le giovani giapponesi hanno partecipato a sessioni di studio e attività didattiche con le bambine delle scuole elementari, creando un ponte tra le diverse età e culture. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di entrambe le parti in un percorso di scambio e apprendimento.

Le scuole elementari di Monsummano come palestra di studio per le studentesse universitarie giapponesi. È successo nei giorni scorsi quando alle Ferdinando Martini del comprensivo Caponnetto sono giunte sei ricercatrici della Sugiyama Jogakuen University di Nagoya accompagnate dalla professoressa Rie Adachi, per un'esperienza formativa sul campo. "Questo progetto è stato possibile – fanno sapere dalla scuola – anche grazie all'associazione Lend degli insegnanti di lingua straniera, di cui la professoressa Sabrina Bertini delle medie Giusti è referente. Si è trattato di uno scambio culturale che ha visto all'opera le studentesse giapponesi di scienze della formazione primaria, con i nostri bambini per tre giorni.