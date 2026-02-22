Arte e memoria sportiva al giardino Morvillo partono i lavori del murale sulla lotta barese

Il murale dedicato alla tradizione sportiva barese ha iniziato a prendere forma al Giardino Morvillo, dopo giorni di pioggia. La ripresa dei lavori si è verificata con il sole che ha illuminato il cantiere, coinvolgendo artisti e volontari. L’intervento mira a valorizzare la memoria sportiva della città attraverso un’opera visiva che riempie di colore lo spazio pubblico. La prima fase del progetto coinvolge una grande parete di oltre 50 metri quadrati.

Volontari al lavoro per ripulire e preparare i muri che ospiteranno l’opera del duo Sungre, tra arte, memoria sportiva e partecipazione della comunità A partire dalle 10.30 i volontari hanno provveduto alla pulizia dell’area e all’imbiancatura delle pareti che accoglieranno il murale firmato dal duo Sungre, composto dagli artisti Gianfranco Susca e Noemi Mastrorillo. Un intervento preliminare che ha rappresentato già un primo gesto concreto di cura dello spazio pubblico e di restituzione alla collettività. Fondamentale anche il supporto del Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo, della Casa della Cittadinanza Attiva e della Legalità ed Epasss Bari, insieme agli artisti coinvolti nel progetto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Morvillo a Palermo, Galli a Genova, Santalucia a Roma: i volti dell’Anm per il No al referendum sulla riforma NordioIl Comitato per il No dell’Anm sceglie i suoi rappresentanti principali in diverse città italiane in vista del referendum sulla riforma Nordio, che mira a modificare la separazione tra carriere di giudici e pubblici ministeri e a introdurre il sorteggio per la selezione dei membri del Csm.

Foibe, vandalismo al giardino. La condanna del M5S: "La memoria non si difende con l’odio"Un gesto di vandalismo ha colpito il giardino delle Vittime delle Foibe a Rimini.

