Musica nel blu | boombox sottomarini per salvare i coralli

Un progetto innovativo prevede l’installazione di altoparlanti solari sottomarini al largo della costa della Giamaica, con l’obiettivo di trasmettere stimoli acustici ai coralli. Questi dispositivi, chiamati boombox sottomarini, vengono posizionati sott’acqua dai subacquei e sono alimentati da energia solare. La finalità di questa iniziativa è promuovere la salute dei coralli attraverso stimoli sonori specifici.

? Cosa sapere Subacquei installano altoparlanti solari per stimoli acustici al largo della costa della Giamaica.. L'arricchimento sonoro mira a contrastare lo sbiancamento dei coralli e attirare la fauna marina.. Al largo della costa settentrionale della Giamaica, un team di subacquei sta installando altoparlanti impermeabili sul fondale marino per tentare di salvare le barriere coralline dall’estinzione attraverso l’uso di stimoli acustici. L’operazione mira a contrastare il silenzio biologico che caratterizza i reef degradati. Mentre un ecosistema sano è una cacofonia di rumori prodotti da correnti, pesci che emettono suoni e gamberetti che scattano, le zone colpite dal declino diventano spettralmente mute.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica nel blu: boombox sottomarini per salvare i coralli Notizie correlate Mariah Carey canta "Nel blu dipinto di blu"Mariah Carey ha cantato 'Nel Blu, dipinto di Blu' di Domenico Modugno, seguito da uno dei suoi brani più iconici, 'Nothing Is Impossible', canzone... Mariah Carey canta "Nel blu dipinto di blu". Il video diventa viraleUna sorpresa inaspettata e uno spoiler destinato a diventare virale nel giro di poche ore. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Get it! 4 Music: prorogata al 7 maggio la call per l’innovazione nell’imprenditoria musicale; Polignano a Mare Città della Musica 2026: il racconto; LODI Stelle nel Blu, spettacolo a San Fereolo VIDEO; Palazzo Blu, l’Estate in Musica con i talenti dell’Accademia Strata. Eleonora Montagnana parte da Busto Arsizio: in Vespa verso Trieste, tra musica e racconti. - facebook.com facebook La musica continua a Cave del Duca di Torre Vecchia, tra Lecce e Cavallino: rinnovata la concessione x.com