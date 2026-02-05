Durante le prove allo stadio San Siro, Mariah Carey ha sorpreso tutti cantando

Una sorpresa inaspettata e uno spoiler destinato a diventare virale nel giro di poche ore. Durante le prove allo stadio San Siro, in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Mariah Carey si è esibita sulle note di "Nel blu dipinto di blu", il celebre brano di Domenico Modugno. Alcuni presenti sugli spalti dello stadio hanno ripreso il momento con i propri smartphone, pubblicando i video sui social. In breve tempo le immagini hanno iniziato a circolare online, svelando in anticipo uno dei momenti più attesi dello show inaugurale. Nei filmati si vede chiaramente la popstar americana interpretare il celebre "Volare" con grande intensità, affiancata da un'imponente scenografia luminosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mariah Carey canta "Nel blu dipinto di blu". Il video diventa virale

