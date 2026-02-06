Mariah Carey ha cantato 'Nel Blu, dipinto di Blu' di Domenico Modugno, seguito da uno dei suoi brani più iconici, 'Nothing Is Impossible', canzone simbolo dello spirito sportivo. La diva internazionale era fasciata da un abito bustier prezioso bianco con strascico, stola di piume bianche e scollo.🔗 Leggi su Today.it

Durante le prove allo stadio San Siro, Mariah Carey ha sorpreso tutti cantando

Durante le prove allo stadio San Siro, Mariah Carey ha sorpreso i presenti cantando “Nel blu dipinto di blu”, il classico di Modugno.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, Mariah Carey canta Nel blu, dipinto di blu di Modugno: il web impazzisce dopo la performance – VIDEOOlimpiadi Milano Cortina 2026, Mariah Carey ha intonato Nel blu, dipinto di blu di Modugno: il web ha reagito così dopo la performance – VIDEO Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state caratteriz ... calcionews24.com

L'acuto di Mariah Carey fa Volare la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortinapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it

Ladies & Gentlemen... MARIAH!! @MariahCarey sings "Nel blu, dipinto di blu"!! #MilanoCortina2026 #Olympics #OpeningCeremony x.com

Una ripresa rubata quasi trent’anni fa in studio, Mariah Carey giovanissima che fa qualcosa di incredibile prima di crollare sul divano: la qualità video è infima ma il sonoro è mozzafiato. La aspettiamo a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di facebook