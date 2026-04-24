Il 9 agosto, da Roma, partirà il Jovagiro, un viaggio musicale di Jovanotti che coinvolgerà un percorso di circa 2000 chilometri in bicicletta attraverso l’Italia. L’evento è pianificato come un tour su strada, con tappe previste in diverse città lungo il tragitto. La partenza è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli su date o tappe successive.

Partirà da Roma, il prossimo 9 agosto, il Jovagiro: il viaggio musicale di Jovanotti che percorrerà 2000 chilometri sulla bicicletta attraversando l’Italia. Servizio di Francesco Durante TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Musica, Jovagiro in bici inizia da Roma il 9 agosto

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