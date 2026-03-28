Una manifestazione in bicicletta collega Torre Santa Susanna a Roma, promuovendo la prevenzione oncologica. La

Presentata l'iniziativa dell'Asd Bike Torrese per sostenere i progetti della Fondazione Ant. E in mattinata screening gratuito in piazza per il melanoma. Le parole del presidente e dei volontari della delegazione "Rosanna Lodeserto" TORRE SANTA SUSANNA - Gli antichi romani ne erano coscienti: le strade sono un mezzo di comunicazione fondamentale. E quelle che portano da Torre Santa Susanna a Roma, dal 26 al 29 aprile 2026, trasporteranno e comunicheranno un messaggio importante: quello di Ant, quello della prevenzione, quello della vita. È stata presentata questa mattina (sabato 28 marzo 2026), l'iniziativa “La pedalata del messaggio”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - La prevenzione oncologica corre anche in bici: "Pedalata del messaggio" da Torre a Roma

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